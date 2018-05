El Gironella s'acomiada de la categoria amb un triomf treballat sobre el Premià

El Gironella va acomiadar-se de Segona Catalana amb una victòria per la mínima davant del Premià, en un partit sense gaire història. Ambdós equips, sense res en joc, van disputar un partit amb molta pausa i sense gaire intensitat. El conjunt visitant va aprofitar una errada defensiva dels locals per marcar el 0-1. El davanter del Premià va definir amb una espectacular vaselina davant la porteria defensada pel jugador de camp Pau Ragués. Amb aquest mínim favorable per als visitants es va arribar a la mitja part.

A la represa, la dinàmica va canviar i els berguedans van reaccionar per començar a dominar el control de la pilota. En una jugada per banda, la pilota va arribar als peus de Palomo, que, amb un xut arran de pal des de la frontal de l'àrea, va sorpendre el porter visitant i va marcar l'empat a 1 gol. L'entrenador del Premià va fer molts canvis a la segona meitat i van disputar minuts els jugadors més joves. L'equip entrenat per Ponti va aprofitar aquesta situació per dominar i fer-se amb el control del joc. A falta de deu minuts per al final, una errada entre el defensa visitant i el porter va provocar el segon gol del Gironella, 1-2.

En el tram final, Ponti va substituir el capità berguedà, Guifré Dalmau, qui va retirar-se amb una ovació dels jugadors, el cos tècnic i els aficionats gironellencs, ja que va penjar les botes. Els locals van saber mantenir l'avantatge en els darrers compassos per sumar la darrera victòria del curs.