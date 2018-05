L'Andorra de Peñarroya assalta el Palau Blaugrana

El MoraBanc Andorra va deixar ahir el Barça Lassa a un pas de l'eliminació als play-off de la Lliga Endesa amb la seva sorprenent victòria al Palau Blaugrana, en un partit marcat per l'encert triplista del conjunt del Principat. L'equip de Joan Peñarroya, que dimecres pot certificar l'eliminació del Barça si guanya a la seva pista, va anotar set triples sense errada en el primer quart i va acabar amb un 16/33, igualant el seu millor registre des de més enllà de 6,75 en la Lliga Endesa.

Els andorrans van sortir a totes al Palau, amb un ritme frenètic d'anotació. Semblava que tenien comptes pendents, com si els haguessin motivat les declaracions prèvies de Thomas Heurtel. «Per a nosaltres és millor l'Andorra que l'Unicaja o el Gran Canària», havia dit el base francès del Barça abans del partit. Una premonició que va ser lluny de ser realitat.

A cop de triples, anotant els set primers que va llançar, l'Andorra va signar un primer quart perfecte i va obrir una primera escletxa en el marcador (22-27). Peñarroya havia posat totes les cartes sobre la taula i havia ensenyat com volia derrotar Pesic: jugant ràpid i sense por. I el Barça no va trobar la manera de contrarestar el gran encert dels visitants.

La bona ratxa de triples de l'Andorra es va allargar al segon quart i l'escletxa entre els dos equips es va anar fent més gran (26-40). En aquest punt, els blaugrana van treure l'orgull per arribar a la mitja part amb un diferència menys escandalosa (40-45).

Però el Barça no va arribar a dominar el partit en cap moment. El ritme era de l'Andorra, que quan premia una mica l'accelerador es tornava a escapar. Durant el tercer quart, la diferència va superar altre cop els 10 punts (47-58), fins que Koponen va anotar 8 punts seguits per evitar un desastremésgran al final del tercer quart (57-66). Un acostament que va ser un miratge: l'Andorra va trencar el partit i va arribar a guanyar per 21 punts en el tram final.



«La victòria, un gran premi»

En acabar el partit, el tècnic del conjunt andorrà es va mostrar molt satisfet. «Guanyar jugant bé és el nostre objectiu», va destacar Joan Peñarroya. «Parlàvem que havíem de ser l'equip que s'ha guanyat classificar-se per als play-off i crec que ho hem estat».

L'exmanresà va destacar que havien fet «un partit complet, jugant com s'ha de jugar a un rival com el Barça, amb encert i les idees clares. La victòria és un gran premi per a l'equip i el club, però ara hem d'arribar a dos».