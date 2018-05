L'ascens s'haurà de guanyar a la promoció

Una tarda davant de l'ordinador. Després de jugar al migdia el seu partit davant el Banyoles (1-0 amb gol de Javi López), la gent del Manresa estava pendent d'una carambola de resultats que podia haver donat l'ascens a Tercera Divisió abans de jugar-se la promoció a partir del proper cap de setmana. Feien falta dos marcadors favorables, el del Llagostera (promoció per la permanència a Segona B) i el de l'Espanyol B (promoció d'ascens a Segona B).

Els blanc-i-blaus, entrenats pel surienc David Gallego, no van fallar i ja al migdia ja havien aconseguit la nova categoria (formen part del conjunt perico el manresà Lluís López i l'olesà Víctor Gómez) després de derrotar per 4 a 2 el Compostel·la (a l'anada el resultat va ser d'empat a zero gols). Per a l'ascens del Manresa feia falta només la permanència del Llagostera a la tarda a Navarra.

Els gironins es desplaçaven al camp navarrès d'Izarra per defensar el 0 a 0 de l'anada. Els locals, però, van marcar molt aviat , al minut 12 (Bruno), i el Llagostera va ser incapaç d'almenys igualar el marcador i van perdre així la categoria. Aquest descens obliga els manresans a guanyar la promoció davant el Martinenc per ascendir. Això, o bé esperar un mes el possible ascens del Terrassa o bé el de Sant Andreu a Segona Divisió B. Ahir, els egarencs van eliminar el Mar Menor (0-2 i 1-0) i el Sant Andreu l'Antequera (1-0 i 0-1).

L'entrenador del Manresa comentava anit que «ha estat una llàstima el descens del Llagostera. Era una possibilitat de pujar. Ara, ens haurem de centrar en la promoció, que penso que està al 50%, sense un favorit clar. Nosaltres no ens sentim ni superiors ni inferiors al Martinenc. Ara hem d'esperar el sorteig d'aquest dilluns per conèixer l'ordre dels parits. Si pogués escollir, m'agradaria jugar la tornada a casa».

El partit d'ahir amb el Banyoles havia de servir d'assaig general de cara a la promoció, però Dani Andreu no va poder alinear tots els seus homes: «Per lesions i malalties no ha pogut ser, però hem pogut donar minuts a jugadors menys habituals i hem pogut veure coses positives. Ara estarem pendents d'Agus, que fa unes setmanes que no té el genoll en les millors condicions».