L'Igualada tanca la lliga vencent el Lleida B a les Comes i acaba sisè

L'Igualada va guanyar el Lleida B per 2 a 1, un resultat que li ha servit per acabar la temporada en sisena posició.

Els blaus van portar el domini del partit als primers minuts i van arribar amb un parell d'ocasions a l'àrea rival, tot i que sense excessiu perill. Això anava donant ales als igualadins, malgrat algunes jugades verticals dels lleidatans. Finalment va arribar el premi per als anoiencs, quan als 30 minuts, Martí va rematar una centrada de Bernat que va significar l'1 a 0.

A la represa, els homes de Josep Vicenç Mestre van sortir molt verticals i van estar a punt d'incrementar el marcador, però el xut final de Martí el va aturar el porter visitant. De tota manera, el Lleida B va començar a pujar a l'atac i Alpha, que feia pocs segons que acabava d'entrar al terreny de joc, va rematar una pilota des de dintre l'àrea petita que va significar el gol de l'empat. En el tram final, els dos equips van buscar el gol que desempatés l'enfrontament. Quan faltaven 5 minuts per acabar el partit, l'àrbitre va xiular un penal per una entrada de Baraldés a Alpha dins de l'àrea, però el llançament de Gómez va sortir per damunt del travesser. I quan faltava un minut per arribar al final, Novoa va aprofitar un refús per enviar la pilota al fons de la porteria que significava el 2 a 1 i donava una nova victòria als locals.