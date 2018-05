Machín s'acomiada del Girona i fitxa pel Sevilla

Pablo Machín, entrenador del Girona durant les quatre últimes temporades, deixarà l'entitat catalana per fitxar pel Sevilla, tal com ha fet oficial aquesta tarda el club andalús. El tècnic ho havia anunciat internament als jugadors hores abans de fer-se oficial, a les 19 h d'aquest dilluns.





"S'han acabat els rumors i ha arribat la confirmació: me'n vaig al Sevilla", ha escrit a la plantilla Machín, a qui li quedava un any de contracte amb el club de Girona. Afirma que li "hauria agradat" fer "una fortíssima abraçada i agrair sincerament tot" el que els jugadors li han "aportat, des del primer a l'últim"."Des del que més al que menys ha jugat, tots heu estat importants i tots m'heu ajudat a ser millor i a aconseguir que clubs com el Sevilla es fixin en mi. Segur que la bona marxa de l'equip també us ha fet més valorats a tots", subratlla en la seva missiva el tècnic sorià.Machín considera "un honor i un orgull" haver dirigit el Girona, el qual va ascendir per primera vegada en la seva història a Primera Divisió , i se'n va per signar, segons han informat fonts de la negociació, un contracte amb el Sevilla per a les dues pròximes temporades.