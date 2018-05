El Madrid celebra el títol i Cristiano diu ara a l'afició que «ens veurem l'any que ve»

n El Reial Madrid va celebrar amb una gran rua i una festa al Santiago Bernabéu la consecució de la seva tretzena Copa d'Europa. L'acte va ser compartit amb la secció de bàsquet del club blanc, que s'havia proclamat campió de l'Eurolliga una setmana abans, en un doblet inèdit fins ara. La gran atracció va ser l'actitud de Cristiano Ronaldo, després d'haver deixat entreveure el dia abans, just després de la victòria contra el Liverpool (3-1), que podria ser que marxés del Madrid. Ahir, el portuguès va sorprendre un altre cop quan, en la celebració a Cibeles, va cloure el seu missatge a l'afició deixant anar un «ens veurem l'any que ve».



Tots amb el portuguès

Després de l'ambient que hi havia el dia anterior, tot i la victòria, va semblar que ahir tothom tancava files per dedicar-se a celebrar la Champions i no començar a parlar del futur. De fet, l'heroi de la final, Gareth Bale, que també va deixar entreveure que podria buscar una sortida del club, va tenir un paper molt secundari en la rua, en els oferiments i en la festa del Bernabéu. En aquesta, després de la celebració del bàsquet, Cristiano Ronaldo va tornar a agafar el micròfon per dir que «amb aquests jugadors és impossible no guanyar Champions» i que «és un orgull jugar en el club més gran del món», abans de ser engolit pels seus companys i sentir crits de «Cristiano, queda't!».

De la resta d'intervencions, van destacar les habituals del capità de l'equip, Sergio Ramos, que va recordar-se del rival ciutadà, l'Atlètic de Madrid, amb frases com «que s'assabentin els indis de qui mana a la capital».