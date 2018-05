La Manresa Street Nigt convida la gent a conèixer el centre històric corrent

«Volem consolidar la prova, no que la gent vingui a fer crono, que també, sinó a gaudir de la ciutat en aquesta festa popular». Amb aquestes paraules va resumir Lluís Serracarbasa la filosofia de la tercera edició de la Manresa Street Night que organitza el Cube, dissabte al nucli antic.

Els participants en aquesta prova podran escollir entre els recorreguts de 5 i 10 km (dues voltes) amb sortida a les 9 del vespre de Crist Rei i arribada a la plaça de l´ajuntament i amb pas pel passeig Pere III, plaça Gispert, la Seu, la Cova, Pont Vell, carrer del Born i Sant Miquel. Ahir es va fer la presentació de la cursa a l´ajuntament. Serracarbasa, del Cube, va comentar que «la carrera és molt bonica i a la vegada dura, amb desnivells importants, però a l´abast de la majoria dels esportistes mínimament preparats. Es passa per indrets emblemàtics de la ciutat i això la fa més atractiva».

Jordi Serracanta, regidor d´esports de l´ajuntament va incidir en el fet que «la Manresa Street Night fa que els participants descobreixin la ciutat, almenys d´una manera diferent, corrent i de nit. Després de la celebració de les dues anteriors edicions, la sensació dels participants sempre ha estat molt positiva. Fa més tres anys vam parlar Cube per fer alguna cosa per potenciar el centre històric de la ciutat i veig que continua l´interès, i el millor, per part del teixit empresarial perquè està clar que l´ajuntament no ho pot, ni ho ha de fer tot. Per això agraeixo l´organització per part del Cube i l´ajut dels seus espònsors. A partir d'aquí, com més gent es pugui apuntar més fàcil serà consolidar aquesta prova. Per part de l´ajuntament volem ser facilitadors perquè les coses es puguin fer a la ciutat».

Les inscripcions es poden fer al preu de 15 euros fins divendres a la web del Cube (www.cube.cat) o a les recepcions del Cube i del Duo. El mateix dia, el preu serà de 20 euros. Es preveu una participació superior als 300 corredors, entre ells un habitual, Oussama Chouati (Avinent)).