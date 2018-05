El Martinenc serà el rival en la lluita per l'ascens

? Era o bé Martinenc o bé San Cristóbal. Eren els dos possibles rivals per al Manresa a la promoció d'ascens a Tercera Divisió. Els dos equips estaven separats per dos punts abans de la darrera jornada al grup 2 de Primera Catalana, a favor dels barcelonins. Ambdós tenien els seus darrers partits de lliga, ahir a la tarda fora de casa. El Martinenc visitava el Viladecans, el quart classificat, i va fallar, va caure per 3 a 0. Els egarencs del San Cristóbal no van desaprofitar l'ocasió i, en el seu cas, van guanyar el Vista Alegre de Castelldefels per 0 a 3. D'aquesta forma, l'equip entrenat per Oliver Ballabriga, extècnic de l'Avià, aconsegueix l'ascens directe i el Martinenc haurà de promocionar amb el Manresa.