El Moià obté la permanència en un duel anivellat a Navàs

El duel entre dos conjunts de les nostres terres, el Navàs i el Moià, va finalitzar beneficiant els interessos dels moianesos, que van aconseguir vèncer per 1-3 en un enfrontament on tan sols la victòria els era vàlida per mantenir-se a Tercera Catalana.

Així doncs, l'arrencada va ser intensa per part dels visitants, que van sortir forts ofensivament, conscients de la necessitat de marcar. Els navassencs, però, no van posar les coses fàcils i el joc anivellat a la primera meitat va portar ambdós equips al descans amb un 0-0.

Va ser a l'inici de la represa quan els locals es van avançar amb un gol de Frías que va provocar una reacció per part dels de Moià, però Kanouté va empatar, al minut 69. A partir d'aleshores, el partit va canviar la dinàmica, ja que els navassencs, amb un home menys, no van poder aturar la intensitat dels moianesos, que van capgirar el marcador, al minut 78, i van sentenciar al minut 85.