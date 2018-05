Montañez diu que Ocampo «ha donat confiança» a l'ICL

L'ICL Manresa espera rival a la final de la LEB Or: el Melilla i el Prat aspiren a jugar contra els manresans. Una incògnita que es resoldrà demà, quan els dos equips s'enfrontaran al pavelló Joan Busquets del Prat. «Potser prefereixo el Melilla perquè tenim el camp a favor», va assegurar ahir Román Montañez en declaracions a Rac1. El director esportiu manresà va analitzar el moment de l'equip i va destacar la incidència que ha tingut el nou entrenador, Diego Ocampo.

«Ha fet que l'equip cregués molt en les seves possibilitats, que els jugadors veiessin que teníem un equip competitiu i que érem bons. Ha donat confiança als jugadors i ha definit una mica més els rols. Ara som un equip que es passa més la pilota», destacava Montañez sobre el tècnic gallec. «Ha simplificat una mica l'atac i la defensa, i també ens hem deixat portar pel talent dels jugadors que tenim».

El màxim responsable esportiu de l'equip va destacar que «en aquests play-off s'ha vist que hem anat creixent i fent les coses millor» amb l'aportació d'Ocampo, que «té experiència a la banqueta, i això és util per canviar coses durant el partit». L'ICL se la va jugar fitxant-lo perquè, com va recordar Montañez, «venia de la Penya, on l'any no li ha anat gaire bé, i tenia moltes ganes».



L'adéu d'Aleix Duran

Respecte al canvi de tècnic, Montañez ha explicat el canvi d'entrenar al final de la lliga regular, amb la destitució d'Aleix Duran: «Hi havia dubtes de si afrontaríem el play-off de la millor manera. Aleix Duran és un bon entrenador i acabar tercers en una lliga tan competitiva com la LEB és un bon resultat. Però hi havia dubtes, l'última derrota a casa contra el Lleida ens va fer mal. I després, a la roda de premsa, sense voler-ho dir d'aquesta manera, les declaracions de l'Aleix no van ser les idònies i el club va decidir això».

Montañez està content amb l'evolució de l'equip al llarg de les eliminatòries i ara afronta la final amb optimisme: «El fet de veure un altre cop el Congost al costat dels jugadors i del club, animant en tot moment, ens fa pensar que si fem un bon bàsquet, amb la seva ajuda, podem assolir aquest objectiu. Seria important per a la ciutat». El santjoanenc va admetre que «baixar a la LEB va ser un pal. Sabíem que seria molt difícil tornar però era l'objectiu que teníem. Ara hem aconseguit per mèrits propis ser a la final, sent molt competitius».



Planifica el futur

El director esportiu manresà no dubta de les possibilitats de ratificar l'ascens als despatxos si primer s'assoleix a la pista: «Hem fet les coses de manera correcta. El club està preparat per tornar a l'ACB i és el que volem. Però ens ho hem de guanyar a la pista. I ho intentarem a partir de divendres».

Finalment, Montañez també va explicar que ja treballa en la propera temporada: «Ara tenim dues carpetes, una amb jugadors per si som ACB i un altra, que espero esborrar ràpid, per si hem de tornar a fer un equip a la LEB». I va afegir que «quan veiem on som, començarem a fer treball de valent. És cert que hem de fer feina prèvia i l'intentem fer de la millor manera, tot i que no és fàcil».