El Navàs tanca la fase dels quarts classificats amb una victòria i una derrota

El Club Bàsquet Navàs Viscola va tancar el triangular dels quarts classificats amb una victòria, a casa contra el Diffsalut Almeda (72-67), i una derrota, a la pista de l'Arbúcies (81-72). Amb aquests resultats i el clar triomf de l'Almeda davant els arbuciencs (91-68), els navassencs acaben segons d'aquesta fase i onzens absoluts de Primera Catalana.

Els bagencs van afrontar els dos duels amb les importants baixes de Rui Santos i Roger Tàpies. En el matx davant els cornellanencs, els jugadors dirigits per Isidre Suau van sortir molt concentrats, amb ganes d'oferir la victòria a l'afició en el darrer partit a casa. Això els va permetre agafar un mínim avantatge al final del primer quart (19-18). En el segon, els locals es van relaxar en defensa i els visitants ho van aprofitar per marxar al descans amb tres punts de marge (39-42). A la represa, els navassencs van sortir amb molta intensitat defensiva, fet que els va permetre remuntar i sumar el primer triomf del triangular.

Menys de 24 hores després, el Navàs es va desplaçar a Arbúcies per jugar el segon i darrer partit de la fase. Allà van notar el cansament i al final del primer quart ja tenien set punts de desavantatge (28-21). A partir d'aleshores, els bagencs van anar sempre a remolc i es van veure perjudicats per algunes decisions arbitrals polèmiques. En una d'elles, Suau va ser desqualificat, però això va motivar els seus jugadors, que van aconseguir un parcial d'1-15 i es van situar a només quatre punts quan faltaven dos minuts per al final. Llavors, però, els locals van anotar un triple i quatre tirs lliures i van sentenciar el duel.