Orgué obté el segon lloc en el debut a la marató de Zegama

Laura Orgué, primera per l´esquerra, amb Ida Nilsson i Ruth Croft arxiu particular

Les corredores igualadines de l'equip RSM Laura Orgué i Sheila Avilés van assolir la segona i la cinquena posició, respectivament, a la marató de muntanya de Zegama-Aizkorri. La mítica cursa de muntanya obria, enguany, el calendari de les Golden Trail Series i, a més, era puntuable per a les Migu Skyrunner World Series.

El segon lloc d'Orgué guanya llustre si tenim en compte que l'anoienca va córrer ahir, per primera vegada, aquesta cursa de 42,195 km i 5.472 metres de desnivell acumulat. Tot i estrenar-se a Zegama, Laura Orgué es va situar al grup capdavanter des de l'inici de la prova i va arribar al cim de Sancti Spiritu (19,6 km) en primera posició, en aprofitar que la primera part de la cursa, més tècnica, s'ajustava millor a les seves característiques. A la segona meitat de la prova, la va superar la sueca Ida Nilsson, guanyadora de la Transvulcània, ara fa quinze dies.

Ida Nilsson va completar la marató en 4 h, 38' i 38''. Orgué, segona, va requerir 4 h, 45' i 46'', mentre que la tercera classificada, l'atleta de Nova Zelanda Ruth Croft, va fer un temps de 4 h, 48' i 41''.

Laura Orgué va assenyalar, després de la cursa, que «estic molt contenta del resultat. No estava molt segura de com respondria en aquesta cursa perquè tot just era la meva tercera marató. Però he respost bé. He aconseguit passar pel Sancti Spiritu en primera posició i gairebé em desmaio de l'emoció. He intentat mantenir el primer lloc, però, en l'última pujada, Ida m'ha superat, ja que anava a un altre ritme». «Viure la marató de Zegama des de dins ha estat una gran experiència», concloïa.

Sheila Avilés, tercera l'any passat, va ser cinquena enguany, en aturar el cronòmetre en 4 h i 54''.

El jove suís Rémi Bonnet es va imposar en la categoria masculina en signar un registre de 3 h, 53' i 56'', amb més d'un minut d'avantatge sobre el noruec Stian Angermund (3 h, 55' i 26''), segon. El polonès Bartlomiej Przedwojewski va ser tercer (3 h, 56' i 17'').