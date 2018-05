Paula Fernández i el Màlaga pugen a Primera Divisió en vèncer a Arguineguín

arxiu particular

Les jugadores del Màlaga posen a l´avió després de conquerir un ascens històric a les Illes Canàries arxiu particular

De Primera. La migcampista santfruitosenca del Màlaga femení Paula Fernández va viure ahir una jornada inoblidable en la seva incipient carrera futbolística. Fernández va ser titular en el decisiu partit que el seu equip va jugar i guanyar (0 a 1) al camp del Club Deportivo Fermaguín d'Arguineguín (Illa de Gran Canària).

El partit corresponia al grup B de la fase d'ascens a Primera Divisió femenina, l'anomenada Lliga Iberdrola. Després dels resultats assolits per ambdós conjunts en les jornades anteriors, el matx era determinant i el Màlaga CF de Paula Fernández havia de gua-nyar per segellar el retorn a Primera d'un històric del futbol andalús.

Amb les graderies del camp de la vila, que va veure néixer figures del futbol com David Silva o Juan Carlos Valerón, plenes a vessar, Paula Fernández i les seves companyes es van fer amb el domini de la pilota i la iniciativa ofensiva des dels primers minuts, i la interior dreta Meri va estar a punt de marcar el primer gol de les blanc-i-blaves (minut 5). Paula Fernández va ocupar la banda esquerra del centre del camp malaguista. L'equip canari va reequilibrar el matx i es va aproximar en dues ocasions a la porteria de les andaluses, però Chelsea no va tenir excessives dificultats per conjurar el perill. Paula Fernández va protagonitzar l'última acció de mèrit del primer període. La santfruitosenca va servir una excel·lent assistència a la davantera Adriana, però la portera de les àguiles, sobrenom de les locals, va ser més ràpida que l'andalusa.



Un gol segella l'ascens a Primera

La intensitat i el ritme frenètic del primer període es van accentuar a la represa. En aquest context, Paula Fernández i les seves companyes van exhibir un futbol ofensiu més fluid incisiu. Sheila (minut 51) i Meri (minut 53) van poder avançar les andaluses. Finalment, María Ruiz, lliure de marca, va engaltar una rematada indeturable (minut 72) que va sentenciar el matx. La conclusió del partit va certificar l'ascens malaguista.

Paula Fernández ha estat un dels puntals del Màlaga CF en la seva primera temporada a l'equip, on va arribar provinent del filial del Barça. Fernández, internacionl sub-19, va ajudar decisivament el seu equip a assolir el primer lloc del grup IV de la Segona Divisió, amb tres punts més que el Granada CF (71 punts per 68). La seva aportació també ha estat clau en la fase d'ascens. El Club Atlético Malagueño, absorvit el 2016 pel Màlaga CF va ser fundat el 1991 i és el degà del futbol femení andalús. Ha militat quinze temporades a la màxima categoria. El curs 1997-98, les blanc-i-blaves van conquerir el títol de lliga, la Copa de la Reina i la Supercopa.