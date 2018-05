El Rayo puja a Primera, el Barça B descendeix i el Nàstic encara no se salva

La penúltima jornada de lliga a Segona Divisió va deixar algunes coses clares, però en va deixar moltes d'obertes per a la darrera jornada. El Rayo Vallecano va confirmar l'ascens a Primera Divisió, dos anys després de baixar, i el Barça B perd la categoria dotze mesos després de recuperar-la. Encara falta, però, determinar l'última plaça de descens i dues de les quatre d'eliminatòries de promoció a Primera, a més de l'ordre de tots els equips per tal d'establir els aparellaments.

El Rayo en va tenir prou amb un golàs d'Álex Moreno, cinc minuts abans del descans, per derrotar el Lugo i ser matemàticament equip de Primera Divisió. Els madrilenys recuperen, a més, el liderat i van deixar a cinc punts un Sporting que va derrotar el Granada (2-1) i que en la darrera jornada ha d'aconseguir un punt que li donaria el tercer lloc i les tornades a casa en les eliminatòries.

També va assegurar el play-off el Saragossa, que va derrotar el Valladolid per 3-2, amb un hat-trick de Borja Iglesias, en un duel polèmic per dos penals inexistents a favor dels aragonesos. Ara, els val·lisoletans es jugaran amb l'Osasuna una posició de promoció en l'última jornada en un duel directe. Si empaten, donarien opcions al Numància, que ahir va caure de manera inesperada a Sevilla, i a l'Oviedo, que també va perdre, a Lleó. El Cadis va empatar amb el Tenerife i depèn d'ell mateix per jugar la promoció.

Drama a Albacete

En la zona de descens, el Barça B no va poder anotar cap gol al Carlos Belmonte i baixa matemàticament a Segona B, tot i les moltes ocasions de què va disposar. Per la seva banda, el Nàstic va guanyar al camp d'un Osca més preocupat per celebrar l'ascens de categoria amb un gol d'Uche i necessita una victòria en l'última jornada, a casa contra el Rayo, per salvar-se sense mirar altres marcadors.

Ara mateix, l'Almeria ocupa la darrera posició de descens per culpa de la victòria del Còrdova a Reus (1-2), amb un gol d'Aythami en el darrer minut de partit. Amb els resultats d'ahir, però, l'Albacete, la Cultural i l'Alcorcón encara hauran de remar per no perdre la categoria.

Pugen Mallorca i Majadahonda

D'altra banda, el Mallorca i el Rayo Majadahonda van aconseguir ahir l'ascens directe a Segona Divisió. Els illencs en van tenir prou empatant al camp del Mirandés a zero per fer bo el 3-1 de l'anada a Son Moix. En canvi, el Rayo Majadahonda va tenir tota la sort del món per derrotar per 1-0 el Cartagena del porter capelladí Pau Torres i el davanter sallentí Aitor Ruibal. Un autogol del central Zabaco, quan passaven set minuts del temps reglamentari, va donar l'ascens als madrilenys.