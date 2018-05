La selecció catalana infantil femenina és campiona estatal

La selecció catalana infantil femenina, entrenada per l'olesà Jordi Barrero i recolzat per la baganesa Clàudia Pons, s'ha proclamat campiona d'Espanya després de guanyar la final de la competició, celebrada a Noia (Galícia), davant Madrid per 2 a 0. Catalunya va sortir pacient, decidida, intensa i amb les idees clares. Va portar el pes del partit davant el combinat madrileny, el qual va renunciar completament a la pilota per fer mal al contra-atac.

La selecció catalana va dominar molt bé el partit, va gaudir de moltes ocasions i en defensa es veia un equip sòlid i sense gaire problemes al darrere. El conjunt madrileny, d'altra banda, no trobava la manera de crear perill al conjunt català.

A minut 29, va arribar el primer gol de Catalunya, obra d'Emma Cardona amb un tir ajustat al pal. I, al darrer minut, Kristine Claire va sentenciar el partit amb un gol al contraatac amb una gran definició. L'única ocasió clara per a Madrid va ser refusada per la portera Clàudia Hernàndez. Catalunya va jugar amb Júlia Sanz (CN Caldes), Helena Rodríguez (Isur-La Font Màgica), Sandra García (Palau-solità), Emma Cardona (PB Montmeló), Aina Torrents (Palau-solità), Ana Matito (Palau-solità), Coral Amate (FS Castell-defels), Laia Rojo (les Corts), Teresa Orellana (FS Castelldefels), Daniela Salvat (Vincit), Kristine Claire (les Corts) i Clàudia Hernández (CN Caldes).