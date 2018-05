Els canoners del Manresa estan preparats per a la promoció

Cap dels dos no va jugar, per precaució, el partit de diumenge contra el Banyoles, el darrer de la lliga regular. Manel Sala i Brian Canalejo, dos dels golejadors del Manresa, estaran a punt per disputar els dos partits de la promoció d´ascens a Tercera amb el Manresa contra el Martinenc. Tots dos han tingut lesions musculars que els han obligat a descansar algunes jornades aquesta temporada.

Manel Sala i Brian Canalejo han marcat 29 gols entre tots dos (15 i 14 en 26 i 25 partits, respectivament). De les seves botes depèn molt el futur del conjunt manresà; també de les del jove Javi López, que ha aportat 9 gols en 33 partits.

El vigatà Manel Sala té 34 anys i ha passat una bona part de la seva carrera esportiva al Manlleu, sobretot a Tercera Divisió; l´estiu passat, el Manresa el va fitxar després de cinc temporades al club osonenc; abans havia estat a l´Olot, Llosetense (Balears), Burgos i Sporting Maonès, entre d´altres. Brian Canalejo avui fa 26 anys i és de Rubí. Aquesta és la segona temporada al Manresa. Anteriorment havia jugat a Segona B amb el Saragossa B, el Sarinyena aragonès i el Jaén, a Tercera amb el Sant Andreu i a Primera Catalana amb el Rubí i ara amb el Manresa. Manel Sala és més un davanter nat, i Brian Canalejo sol aportar joc ofensiu des de la banda, sobretot l´esquerra, a cama canviada.

El Martinenc a la promoció

Fins diumenge a la tarda no es va saber amb qui es jugaria l´ascens el Manresa. Hi havia dues possibilitats, el Martinenc i el San Cristóbal; al final els barcelonins no van aprofitar la seva condició de líders a Viladecans, on van perdre per 3 a 0, i van acabar la lliga en segona posició. Segons Brian Canalejo, aquest darrer resultat no ha d´afectar la moral del Martinenc: «Potser sí que els primers dies poden estar decaiguts, però segur que faran creu i ratlla i se centraran en la promoció. Nosaltres hem d´anar a la nostra». D´un parer semblant és Manel Sala: «Sí que és cert que han tingut la possibilitat de pujar de forma directa, però el Martinenc té un entrenador i jugadors bregats i segur que canviaran el xip i competiran a l´eliminatòria».

Nou a Manresa

Manel Sala és un nouvingut d´aquesta temporada al Manresa: «M´hi estic trobant mot a gust, amb un bon vestidor i un cos tècnic que ens ha empès cap a aquesta promoció d´ascens. Potser el que més m´ha decebut ha estat trobar les grades buides cada quinze dies al Congost». Precisament, de local, el Manresa ha estat molt irregular. En això, els números canten, ja que ha fet 42 punts fora de casa i només 24 al seu camp. Brian Canalejo considera que és, en part, fruit de la casualitat: «Després de fallar diversos cops de forma casual, emocionalment ens ha costat més afrontar els partits al Congost. També és cert que el nostre camp és molt gran, hem de jugar molt oberts i per això ens arrisquem que els contraris trobin espais. Com a visitants podem jugar més compactes i les dimensions dels terrenys de joc, en general, són més reduïdes». Manel Sala ha opinat que «està clar que al Congost els equips vénen a tancar-se i al contracop ens fan mal; al començament també ens van tombar algun partit amb l´estratègia».

Dani Andreu per Solivelles

Aquesta temporada, la banqueta del Manresa l´ocupava Jose Solivelles, que havia substituït Albert Garcia, que va marxar a la Xina. Al novembre, però, el club blanc-i-vermell va fer fora Solivelles i va fer tornar Dani Andreu. Sobre això, Manel Sala ha dit que «al principi es van crear molts dubtes perquè se sentien rumors de tot tipus, que després s´ha vist que no eren certs. Jo penso que amb l´arribada de Dani Andreu s´hi va guanyar molt, sobretot a nivell de vestidor; té molta experiència». Brian Canalejo encara és més clar: «a la vista hi ha els resultats. L´estat anímic va pujar amb Dani Andreu, que és més proper als jugadors».

El Manresa aspirava al campionat i, per tant, a l´ascens directe. La Grama, però, s´ha interposat en el camí i ha guanyat merescudament aquest privilegi. Un dels partits clau en la lluita pel títol va ser el que precisament va perdre el Manresa al Congost amb la Grama (1-2). Segons Manel Sala, «sí que era clau, però ja havíem comès alguns errors anteriorment a casa i, en canvi, la Grama havia tingut una ratxa molt bona de resultats. Sigui com sigui, si tenim la sort de pujar, segur que també es valorarà la gesta aconseguida en una categoria que, tot i que potser no hi ha el nivell tècnic de la Tercera, també es complicada». En aquest sentit, Brian Canalejo considera que « la Primera Catalana és dura, sol ser molt igualada i qualsevol equip et pot guanyar».