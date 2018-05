El CN Minorisa s'adjudica el campionat català de clubs de triatló a Mataró

L´equip del CN Minorisa es va adjudicar el campionat de Catalunya de clubs de triatló en la competició celebrada a Mataró en distància esprint (750 m de natació, 20 km de ciclisme i 5 km de cursa a peu).

Cada club havia d´inscriure sis esportistes i puntuaven els temps dels quatre primers. El CM Minorisa, integrat per Guillem Montiel, Arnau Montiel, Pau Noguera, Miqui Noguera, Jordi Vidal i Marc Fernández, va superar la potent formació del Fasttriatlon per només nou segons d´avantatge, proclamant-se així campió català amb un registre global de 3h 49´ 55´´, seguit de l´esmentat Fasttriatlon-CN Montjuic (3h 50´ 04´´) i del Tricbm Calella (3h 54´ 37´´); el CAI Triatló va ser dotzè (4 h 10´ 27´´).

A títol individual, Guillem Montiel va ocupar la quarta plaça per darrera de Genís Grau (Prat Triatló), Jordi Relats (Fasttriatlon-CN Montjuïc) i Alexis Dupuy (Tricbm Calella). En cinquena posició va entrar Arnau Montiel, en la dotzena Pau Noguera, en la vint-i-quatrena Miqui Riera, en la vint-i-sisena, Jordi Vidal i en la trenta-cinquena Marc Fernández. Aquest títol català es pot considerar el major èxit del CN Minorisa en l'especialitat de triatló. Encara té més mèrit si es te en compte que en l´equip hi havia dos cadets, dos júniors, un sub-23 i un veterà).

Paral·lelament es va celebrar una prova open. En veterà 1, segon lloc de Jordi Badia (CN Minorisa i tercer de Joan Caro (CN Castellet); en veterà 2, triomf d´Amand Redondo (CN Minorisa) seguit de Vicenç Giralt (CN Castellet). En cadet femení,tercera plaça per a Núria Noguera (CN Minorisa) i sisena d'Aida Alsina (CN Minorisa); i Núria Prat (CN Minorisa) va ser la primera júnior.