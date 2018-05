Messi admet que Argentina no és favorita al Mundial

El barcelonista Leo Messi va manifestar ahir que la seva selecció, Argentina, no anirà al Mundial de Rússia d'aquest estiu com a principal candidata al títol ja que, al seu parer, hi ha combinats millors, com el Brasil, Alemanya o Espanya. Tot i això, Messi va assegurar que està il·lusionat per poder assolir el gran títol que li falta en la seva carrera.

«Estem bé, estem treballant molt bé, tenim il·lusió i tranquil·litat. La gent ha de saber que no hi anem com a candidats, que hi ha millors seleccions, però que tenim un grup de jugadors molt bons i lluitarem», va explicar Messi en una entrevista a Passión por el futbol d'elTrece recollida per Europa Press.

Messi creu que poden guanyar el Mundial, té «molta fe» en l'equip però va recalcar que no parteixen com a favorits. «Tenim jugadors amb molta capacitat i experiència però hem d'anar amb tranquil·litat, no hem de llançar el missatge que serem campions del món perquè som els millors, perquè la realitat és que no és així, no som els millors», va admetre.

«Hi ha moltes seleccions millors que nosaltres, hem de ser realistes i nosaltres, des de la humilitat, hi anem a la recerca d'aquest somni. Hi anem a deixar-nos-ho tot per aconseguir-ho, sigui qui sigui el rival, encara que sigui a priori superior, hi anem a batallar. Tenim jugadors per il·lusionar, també», va relativitzar.

I és que Messi no amaga que, després d'haver guanyat tots els títols possibles amb el Barça, li falta guanyar amb l'Argentina. «Sí, el Mundial és el que no tinc. Quan s'aconsegueixen els objectius en vols més, tot i que vull repetir guanyar-ho tot amb el Barça, vull el Mundial, per com seria d'especial ser campió del món amb Argentina, seria una cosa única», es va sincerar.