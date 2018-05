El Sevilla va confirmar ahir la incorporació de Pablo Machín com a nou tècnic del conjunt andalús per a les dues pròximes temporades, després de tres anys i mig al Girona.

El club català va confirmar que va ser el mateix Machín qui va voler executar la seva clàusula de rescissió, d'un milió d'euros, per trencar el contracte que tenia per a un any més.