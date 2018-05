Uns 200 esportistes s'enfanguen a Sant Fruitós per Càritas

Organitzat per les entitats locals Gimnàs V2O Wellnes & Dance i Grup Excursionista Posa't en Marxa, es va celebrar la segona Gran Enfangada solidària, una cursa d'obstacles de caire popular i benèfica on els corredors participaven a canvi d'una donació d'articles de primera necessitat per ser lliurats a Càritas.

Els participants havien de superar un recorregut únic per a tothom, de 10 km i un desnivell acumulat de 150 metres, que es podia fer corrent o caminant i durant eltrajecte anaven trobant una sèrie de punts amb obstacles que havien de superar. L'objectiu d'aquesta cursa és, per una banda, recaptar aliments i fons per a Càritas i, per l'altra, promocionar el poble de Sant Fruitós de Bages en la realització d'actes lúdics, d'oci, esportius i saludables.

Dels més de 200 participants inscrits, el primer en arribar a la meta del Cobert de la Màquina de Batre va ser, en categoria masculina, el navarclí Xavier Peña, que va trobar que la prova era «fàcil, divertida i amb un recorregut molt maco». En la categoria femenina, la primera en creuar la meta va ser la manresana Maria Àngels Menage, que feia una valoració molt positiva: «Hem gaudit d'una bona matinal, encara que per nosaltres ha estat un xic curta».