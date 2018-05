Un Barça a prop de l'abisme busca la redempció a Andorra

El Barça Lassa ha de vèncer aquest vespre (19.45 h) a la pista del MoraBanc Andorra si no vol quedar eliminat dels play-off de la Lliga Endesa als quarts de final. «Necessitem jugar, com a mínim, al nivell que ells juguen a casa seva, sobretot en defensa», destacar el tècnic blaugrana, Svetislav Pesic, que va lloar l'equip entrenat per Joan Peñarroya. També avui, el València pot classificar-se per a semifinals si derrota el Gran Canària a Las Palmas (22 h). Ahir, el Baskonia es va passar ronda en tornar a derrotar l'Unicaja (64-80) en el segon partit de la sèrie. Marcelinho Huertas, amb 11 punts i 8 assistències, va destacar.