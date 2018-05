El CN Minorisa és 23è a la Copa Catalana de clubs

A títol individual, Berta Martínez va gunayar els 200 esquena en les semifinals i Àneu Ferrer els 100 papallona en la final

Catorze nedadors del CN Minorisa dirigits pel tècnic Genís Rico van participar a les jornades finals de la Copa Catalana de clubs en categoria absoluta celebrada a Hospitalet. L'equip manresà competia en el grup per conformar la classificació dels llocs del 17 al 24 i va acabar en la setena plaça. Per davant van quedar el CN Premià, CN Badalona, AN Gramanet, CN Igualada, CN Cornellà i CN At. Barceloneta; i per darrera, el CN Tortosa.

A títol individual, Berta Martínez va gunayar els 200 esquena en les semifinals i Àneu Ferrer els 100 papallona en la final. Triomf també del relleu 4x50 estils femení.