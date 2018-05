David Checa és vuitè a Montmeló a l'estatal de velocitat

arxiu particular

David Checa (dreta) amb el seu germà Carles (esquerra) arxiu particular

Al circuit de Montmeló és va disputar la segona cursa del campionat estatal de velocitat CEV Cetelem, en la qual el pilot santfruitosenc David Checa, del Team Yamaha Stratos, es va classificar en vuitena posició, a la categoria de Superstock 1000.

David Checa, que no havia aconseguit un bon resultat en les curses classificatòries, va sortir des de la quinzena posició i no va tenir mai opcions de lluitar pel podi. Després d'una la lluita amb Naomichi Urmoto (Suzuki), va aconseguir entrar en vuitena posició, en una cursa dominada per l'andalús Alejandro Medina.

La classificació provisional d'aquesta categoria és liderada per Alejandro Medina i Carmelo Morales, amb 45 punts, i David Checa és tercer amb 24 punts. La propera cursa serà al circuit de Navarra, el 24 de juny.