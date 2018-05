Esport 7 i Judo Moià celebren el festival de final de curs de judo infantil

Esport 7, Judo Moià i les escoles que practiquen judo van celebrar el festival de final de curs. Aquesta activitat es va dur a terme al tatami del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès, al Complex Esportiu Vell Congost. Hi va un total de 160 participants, que van fer l'activitat en dos grups. Per una banda, els més petits, del nivell 0 (4 i 5 anys), i de l'altra, un grup de nivell I (6, 7 i 8 anys). L'activitat va ser també una mostra per als pares i mares, que van poder seguir l'evolució de les sessions, que van estar dirigides pels professors d'Esport 7 i Judo Moià, amb la col·laboració de diferents monitors i esportistes del Centre de Tecnificació de Judo. Es van realitzar exercicis de qualitats físiques de base, tècniques de control, prelluita, inflables i demostracions tècniques per part dels adults. Finalment, els alumnes varen poder fer-se fotos amb els judokes d'Esport 7 i Judo Moià que van ser medallistes al Campionat d'Espanya ara fa uns dies.