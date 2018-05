L'Igualada anuncia Moha, exjugador de Primera Divisió, com a nou entrenador

Mohammed El Yaagoubi, conegut futbolístic ament com Moha és el nou entrenador de l´Igualada a Primera Catalana. Moha relleva així el jove tècnic Josep Vicenç Mestre, que ha dirigit l´equip igualadí en el tram final d´aquesta temporada que va acabar diumenge, en substitució de Dani Gimeno.

Moha, que, com a futbolista té experiència en equips professionals com el Barça B, Osasuna, Llevant, Elx, Espanyol, Reial Societat, Girona o Sabadell) serà també el responsable de la tecnificació futbolística del club. Així, d´acord amb la direcció esportiva, serà el responsable d´implementar el programa formatiu des de l´escoleta fins als equips juvenils conjuntament amb els entrenadors de l´entitat.

Aquests canvis a l´equip tècnic de l´Igualada, no es contempla cap moviment a l´equip femení de Segona Divisió estatal, mantenint-se a Jordi Torres.

En un comunitat oficial, l´Igualada ha agraït la feina feta per Josep Vicenç Mestre desitjant-li sort en el seu futur esportiu i sobretot personal: «Només tenim bones paraules per la feina feta. Agraïts per sempre» ha reconegut el club.