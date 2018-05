El manresà Xavi Cols fitxa pel Peníscola

El Peníscola, club de la Primera Divisió de futbol sala, va anunciar ahir el fitxatge del tanca manresà Xavi Cols, aquesta última temporada al filial del Barça, club al qual va arribar amb 14 anys. «Em sento molt agraït per la confiança que el club i el cos tècnic ha dipositat en mi, i alhora molt il·lusionat i motivat per aportar el màxim que pugui a aquest nou projecte», declara Cols en una entrevista al web del seu nou club. «A més, fer el salt a Primera Divisió era una cosa important per a mi, així que estic desitjant començar».