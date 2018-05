Nadal reprèn el partit ajornat i avança ronda a Roland Garros

El manacorí Rafa Nadal es va classificar sense excessives dificultats per a la segona ronda de Roland Garros, després de no allargar gaire el seu debut davant l'italià Simone Bolelli, que havia sigut ajornat per la pluja (6-4, 6-3 i 7-6). Ara, l'actual campió s'enfrontarà a l'argentí Guido Pella per un lloc a la tercera ronda. En canvi, Feliciano López i Pablo Andújar van quedar eliminats. En categoria femenina, la hispanoveneçolana Garbiñe Muguruza es va classificar per a la segona ronda després de guanyar la russa Svetlana Kuznetsova per 7-6 i 6-2.