El Barça Lassa salva una situació límit i tindrà el tercer partit a casa

El Barça Lassa va empatar l'eliminatòria dels quarts de final de la lliga Endesa contra el MoraBanc Andorra de Joan Peñarroya i tindrà l'oportunitat de decidir l'eliminatòria demà al Palau Blaugrana. En un partit llarguíssim, ple d'alternatives clares per les dues bandes i que no es va decidir fins al darrer minut, l'equip de Svetislav Pesic va mantenir el cap fred i va guanyar per 81-85, amb la qual cosa recupera la derrota de diumenge i evita l'eliminació.



Mal inici blaugrana

Això que el primer quart feia pensar en una altra desfeta, sobretot per la gran actuació del base francès Andrew Albicy, que va tenir un començament imparable, amb deu dels primers divuit punts del seu equip. El txec David Jelínek va prendre el relleu i el MoraBanc es va anar escapant fins a una diferència d'onze punts (37-26), després d'un triple de Jankovic.

Quan semblava més perdut, el Barça va començar a trobar la intensitat defensiva adequada i els punts del perímetre format per Heurtel, Koponen i Hanga. Ahir, Pesic va fer una rotació més curta, sense Navarro ni Jackson i amb Sanders amb pocs minuts en pista. Així, els blaugrana van arribar al descans amb el partit empatat a 42 punts.



Escapada i final igualat

En el tercer període, els barcelonistes van seguir amb la inèrcia del final del segon quart i van afegir a la festa Tomic i un Pau Ribas molt inspirat, que amb dos triples i un bàsquet de dos va disparar el resultat fins al 50-62. L'Andorra, però, era lluny de desinflar-se i va tornar a tapar bé el joc del rival. Va ser un jugador cedit pel Barça, Moussa Diagné, qui va catapultar la remuntada, i els del principant van arribar amb un dèficit d'un sol punt a l'últim període. En aquest, es va mantenir la igualtat. A falta de 4.42, Iverson va situar el 74-71, però un parcial de 0-9, amb bona defensa i un gran Tomic en atac, va provocar que el partit desemboqués en un carrusel de tirs lliures beneficiós per als visitants.