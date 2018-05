Guardiola es treu el barret davant del Madrid i del «brutal curs» del Barça

L'entrenador del Manchester City, el santpedorenc Pep Guardiola, no va dubtar ahir a «treure's el barret» amb «l'espectacular equip» del Reial Madrid, que ha guanyat quatre de les cinc últimes Lligues de Campions, i també va qualificar de «brutal curs» la temporada del Barça, campió de lliga i de Copa. Ho va fer després de la presentació del nou patronat de la Fundació Cruyff del qual formarà part, juntament amb Carles Puyol, Joan Laporta i Xavi Hernández, que no hi era present.

Guardiola va admetre que «quan s'aconsegueixen tres Champions seguides i quatre en cinc anys és que es tracta d'un equip espectacular. És una competició molt dura i molt complicada, on estar dins o fora depèn de moltes coses».

El tècnic del City va comentar que «la demostració del que és el Madrid» es va poder veure quan a la final el Liverpool va anotar l'empat. «En els deu o quinze minuts següents, que és quan el Liverpool, amb l'entusiasme de l'empat, pot capgirar el resultat, és quan el Madrid està millor».

Guardiola va recordar que el Madrid «controla molt bé aquestes situacions dels partits d'eliminatòries».



«Felicitat contínua»

Sobre el Barça, va assegurar que «quan es guanya la lliga» la temporada s'ha de qualificar d'«espectacular. Quan el Barça només perd un partit en tot l'any, i, quan ja estava tot fet, guanya la Copa per quarta vegada seguida és que ha fet una temporada brutal». L'entrenador va insistir que «quan un equip guanya tantes lligues com el Barça en els darrers anys és que es tracta del millor equip d'Espanya. A Europa pots tenir un mal moment i el Madrid aquestes coses les controla millor. Si a mi, en començar la temporada, em preguntes què vull com a entrenador, et diria que guanyar la lliga, perquè durant onze mesos de competició el Barça n'ha viscut nou de felicitat contínua».

També va ser qüestionat sobre una piulada que va fer a Twitter Carles Puyol, dissabte a la nit, en què deia que el Barça ha de «reflexionar les prioritats» i centrar-se més en Europa i no tant en la Copa. Guardiola va ser clar en respondre que «el Carles sap que no hi ha cap partit amistós al Barça, ni competició a escollir. Ell m'ho va ensenyar a mi quan era capità, que cada partit es guanyava».