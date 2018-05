Els onzens Jocs Catalans d'Esport Adaptat mobilitzaran 250 esportistes a Manresa

Entre dissabte i diumenge, es celebraran a Manresa els onzens Jocs Catalans d'Esport Adaptat i ja hi ha més de 250 esportistes i tècnics inscrits per participar en les diferents competicions que es disputaran el cap de setmana. L'organització corre a càrrec de la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF), amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i de la Diputació de Barcelona.

Com en totes les edicions anteriors, els esports d'equip són els que més esportistes aporten als Jocs Catalans. La Copa Catalunya de bàsquet en cadira de rodes la disputaran aquest any el CE Global Bàsquet UAB, l'UNES FC Barcelona i el CE Costa Daurada. Tres també seran els clubs participants al Campionat de Catalunya d'hoquei en cadira de rodes, amb la participació de l'ADB Barberà, el Comkedem i els Dracs. L'equip basc del Zuzenak i el Cai Deporte Adaptado són dues novetats en el Trofeu Jocs Catalans de rugbi adaptat, en el qual també hi participarà una selecció de la FCEDF amb jugadors d'altres esports adaptats amb perfil per jugar a rugbi. La darrera jornada de la Lliga Catalana de natació, dins el Trofeu Jocs Catalans, tindrà la participació de gran part dels medallistes paralímpics catalans, entre els quals la sesrovirenca Núria Marquès, Óscar Salguero i Miguel Luque, en una competició en la qual hi ha inscrits més de 70 esportistes i tècnics de diferents clubs. Cal destacar també l'increment d'esportistes que disputen el Campionat de Catalunya de pàdel al CT Manresa i el de petanca al Congost. Durant tot el cap de setmana hi hauran exhibicions de ball esportiu, vòlei i activitats de promoció de diferents esports adaptats als exteriors del pavelló Vell Congost de Manresa.