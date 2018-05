La pivot americana Cassie Oursler serà el nou sostre del Cadí la Seu

El Cadí la Seu 2018-2019 ja té el seu sostre. El conjunt urgellenc ha contractat la pivot americana Cassie Oursler, que iniciarà a la capital de l'Alt Urgell la seva aventura en el bàsquet professional, procedent de la Universitat de Buffalo, a l'estat de Nova York. De 23 anys i 193 centímetres, Oursler ha estat una de les jugadores més destacades d'una dels setze millors equips de la NCAA. El Sedis Bàsquet té molt bones referències de la pivot, la qual consideren «capaç de pegar-se» amb les centers rivals, «característica que no havíem tingut els darrers anys».

Oursler feia un temps que estava sent seguida per la direcció esportiva de l'entitat de la Seu i pot comportar «un pas endavant en el joc interior» de l'equip que entrena Bernat Canut, ja que es tracta d'una autèntica cinc, capaç d'intimidar i rebotar, jugar bé d'esquenes en l'un contra un i amb un notable canell, a banda de ser prou àgil com per poder córrer en les transicions ofensives. La jugadora, nascuda el dia de Sant Valentí a Grand Island, en la darrera temporada universitària va anotar gairebé 14 punts de mitjana per partit i va agafar més de set rebots. El seu percentatge de tir és d'un destacable 50%, que s'enlaira fins al 82% en els llançaments lliures.