Carles Corvo, el referent golejador del Manresa FS per assaltar l'ascens

Va retornar al Manresa FS per assumir responsabilitats ofensives i col·laborar amb el seu tarannà inconformista, olfacte golejador i experiència a l'ascens de l'equip a Segona Divisió. Assolit el campionat de lliga del grup 3r de Segona B, Carles Corvo i els seus companys iniciaran dissabte, a les set de la tarda, al Pujolet la promoció d'ascens contra el saragossà CFS Colo Colo.

«Hem de jugar el partit amb il·lusió i ambició, sense pors i inhibicions, amb respecte per a l'oponent però sense deixar de ser nosaltres mateixos. Els jugadors del Colo Colo han de notar que estem invictes al Pujolet». Amb aquesta determinació afronta Corvo el partit d'anada d'una eliminatòria que es decidirà a l'Aragó set dies després.

Carles Corvo ha estat una de les peces fonamentals de l'engranatge del Manresa FS enguany. L'universal ha marcat 64 dels 180 gols reals dels blanc-i-vermells –oficialment l'equip n'ha fet 185, ja que se li atorgen els gols del matx guanyat sense jugar al Dènia per 0 a 5, com a conseqüència de la retirada dels alacantins ultrapassada la meitat de la lliga. Amb una mitjana de 2,46 gols en els 26 partits de lliga que ha disputat, Corvo ha materialitzat més d'un terç dels gols del Manresa FS, l'equip més golejador dels sis grups que conformen la Segona B, seguit pel seu rival a la prom0ció, el CFS Colo Colo, que n'ha transformat 162.

Un grup madur i afamat

«El Manresa FS és un equip fet, madur, amb una plantilla preparada físicament i mental per pujar a Segona Divisió. Ja ho hem demostrat. Ens els pitjors moments, hem estat els millors. Som un equip ambiciós, amb fam de victòria», sentencia Carles Corvo.

La confiança en les capacitats pròpies no impedeix al golejador afirmar que «des del meu punt de vista ens enfrontem a l'oponent més complicat dels cinc possibles en aquesta eliminatòria». Corvo fonamenta el seu argument en el fet que «el Colo Colo és l'únic equip de Segona i Segona B que fa una defensa zonal. Només juga així el Sala 10 Saragossa, de Primera, on vaig jugar tres temporades». «Per tant, ens enfrontem a un sistema defensiu al qual no estem habituats», conclou. Alhora, Corvo assenyala que «els aragonesos són un equip experimentat, amb porters contrastats, com Abel i Basmi, i jugadors amb els quals vaig coincidir al Sala 10 Saragossa, com el tanca Marcos Latorre i l'ala o tanca Raúl Izquierdo». «La temporada passada, amb el Catgas Santa Coloma, els vam visitar als setzens de final de la Copa del Rei. Els vam vèncer 1-6, però ens va costar», rememora.

Però Carles Corvo reivindica «el joc ofensiu i vertical del nostre equip, que busca constantment l'esquena de l'oponent. En els últims vuit partits de lliga hem fet un gran futbol sala». El manresà dóna dues receptes per encarar amb garanties d'èxit l'inusual defensa zonal dels saragossans: «Haurem de ser pacients amb la pilota, però sense deixar de ser fidels al nostre estil. Per superar la seva defensa haurem d'optar per precises paral·leles curtes, a més de recolzar-nos en el nostre pivot per trenar dobles paral·leles. Jugant així, podrem generar els espais necessaris en el seu entrallat defensiu».

El fet que el partit d'anada es disputi a Manresa és un avantatge per a Corvo. «Ho prefereixo. Així podem jugar al Pujolet més desinhibits. En canvi, a la tornada, a Saragossa, la pressió la tindran ells i els nervis els poden destarotar». Alhora, el golejador reclama a l'afició «omplir el Pujolet dissabte. Les graderies han d'estar a vessar, junts hem de convertir el pavelló en un fortí. Quan el Pujolet bull, l'afició és un jugador més i el contrari ho nota a l'hora de jugar amb precisió». «Esperem que el públic ens recolzi com ha fet tota la temporada», emfatitza.

Per últim, Carles Corvo advoca per jugar el partit de tornada «a totes, independement del resultat que s'hagi produït a Manresa. Haurem de sortir a guanyar des dels primer minut, jugar per sentenciar l'eliminatòria». L'universal explicita que «al seu pavelló, el públic és molt a prop dels jugadors, a més de ser molt passional, però respectuós amb l'oponent. Duen el futbol sala molt endins i animen l'equip des del primer minut fins al quaranta». Per això, Corvo considera que «omplir un o dos autobusos d'aficionats per anar a Saragossa seria una injecció de moral per a l'equip. Veure 100 o 150 persones lluint els nostres colors a l'Aragó ens donaria l'empenta definitiva per guanyar la promoció».

Compromès i ambiciós

Carles Corvo va militar al Manresa FS en dues etapes anteriors. En prendre la decisió d'abandonar el professionalisme, l'estiu passat, va optar per retornar al club de la seva ciutat. Va rubricar un compromís per a quatre temporades. Des de la perspectiva que dóna haver jugat en clubs de la màxima categoria, el golejador considera l'entitat com «un club proper i familiar on es treballa de forma seriosa des de fa anys». Corv0 opina que el Manresa FS té «una estructura adequada per fer el salt al futbol sala d'elit. Els membres de la junta treballen de manera professional i es desviuen per l'entitat». El futbol sala formatiu «és l'essencia del club», afirma. «S'ha situat entre les millors pedreres de Catalunya, amb les del Barça, el Catgas i l'UBAE les Corts», conclou.

El jugador tampoc considera necessari fer gaires retocs a l'equip si s'assoleix l'ascens. «La base hauria de ser la mateixa, amb algun reforç per a determinades posicions». Carles Corvo també veu preparat el tècnic, Gerard Floriach, per debutar a Segona Divisió. «Aquests mesos ens ha demostrat que sap gestionar un vestidor», remarca.

La quotidianitat de Carles Corvo ha canviat els darrers mesos. El manresà treballa en una empresa de Balsareny de dilluns a divendres, de vuit del matí a quatre de la tarda. «Compaginar la feina i el futbol sala també és tot un repte. I dissabte a la nit, després dels partits, de jugar 35 minuts, sorgeix el cansament», avalua. Però el golejador encara amb compromís l'última etapa de la seva vida esportiva: «He tornat al Manresa FS per pujar a Segona Divisió i consolidar l'equip a la categoria. Però si la junta i la ciutat són ambicioses, és viable que Manresa tingui futbol sala de Primera Divisió a mig termini», sentencia Carles Corvo.