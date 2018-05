Sandra Corcuera repeteix títol en 'retrorunning' a Itàlia

arxiu particular

Sandra Corcuera amb la medalla de campiona de la prova italiana arxiu particular

L'atleta olesana Sandra Corcuera, cinc vegades campiona del món de retrorunning, va imposar-se en el campionat italià en ruta d'aquesta modalitat (ja l'havia guanyat l'any passat). La prova va consistir en tres voltes a un circuït d'1 km, amb un tram de 500 m per la via principal de la ciutat d'Albignasego (a Pàdua, Itàlia).

Sandra Corcuera es va posicionar bé a la sortida i va imposar el seu potencial a la cursa, fins arribar a meta, aixecant els braços en senyal de triomf i oconseguint així el seu segon títol de campiona d'Itàlia de retrorunning.

La corredora d'Olesa Sandra Corcuera es mostrava molt «feliç per la victòria. M'he trobat bé durant la cursa i no m'estan passant factura les càrregues de quilòmetres que estic fent de cara a la cita mundialista del juliol a Bolonya (Itàlia), on disputaré els 10 km i la mitja marató».

El retrorunning és una pràctica que consisteix en córrer cap enrere i que exercita de manera diferent els músculs, pel que fa a la modalitat convencional, malgrat que encara no està reconegut per la Federació Espanyola d'Atletisme. En el cas de Sandra Corcuera, ja fa més de deu anys que el practica i té clar que el retrorunning evita moltes lesions.