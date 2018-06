Manresa fa equip amb els cinc clubs que se la juguen en les properes setmanes

Manresa afronta dates transcendentals per a cinc dels molts clubs que hi ha a la ciutat. Per tal d'encarar-les amb una imatge d'unitat, l'Ajuntament va preparar ahir una imatge potent: la d'alguns dels esportistes i directius de les cinc entitats fent força, tots junts, per aconseguir els objectius. Amb l'etiqueta #AManresaFemEquip, tots ells van conèixer, de primera mà, la situació dels seus companys esportistes i van fer una foto conjunta, a més de conjurar-se per animar-se mútuament durant els propers dies.

El Nou Congost va ser l'escenari de l'acte i on començarà tot, avui, amb la disputa del primer partit del play-off d'ascens entre l'ICL i el Melilla. Demà, serà el torn del futbol i del futbol sala. El Centre d'Esports visitarà el Martinenc en la promoció d'ascens a Tercera Divisió, que viurà el plat fort el proper dia 9 al Nou Estadi del Congost. També demà, el Manresa FS jugarà a casa contra el Colo Colo l'anada de la promoció d'ascens a Segona Divisió. La tornada, la setmana vinent a Aragó.

El següent cap de setmana, seran els dies grans per a l'atletisme i la gimnàstica. L'Avinent Manresa femení disputarà a Valladolid la fase de permanència a la Divisió d'Honor. Mentrestant, l'Egiba farà d'amfitrió de la final de la lliga Iberdrola de Primera Divisió, amb bones opcions de pujar al podi de gimnàstica artística, també en la categoria femenina.



Punt de trobada

L'acte fotogràfic d'ahir va ser breu però va deixar clar que possiblement les entitats esportives manresanes, les cinc d'ahir i les altres, farien bé de tenir més relació entre elles. En pocs minuts, els capitans, directius i esportistes de les diferents formacions es van conèixer, en alguns dels casos, i retrobar-se, en d'altres, i van poder saber de primera mà la situació de tots ells. Així, les rotllanes es van anar formant espontàniament mentre els operaris preparaven les lletres darrere de les quals calia fer les fotografies.

En aquest sentit, l'entrenador de l'Egiba, Xavier Casimiro, que va arribar a l'acte amb la gimnasta Andrea Carmona, va ser clar en dir que «m'ha encantat la idea. Ens faltava a la ciutat, saber anar els uns amb els altres, saber destacar els esdeniments de la resta de clubs a través de les xarxes socials i animar-los. De vegades en parlem, entre les entitats, per tenir més força. Nosaltres, per exemple, som 700 socis i demà hem de vibrar amb l'ICL, com el dia 16 ho han de fer la resta amb nosaltres».

El director esportiu de l'Avinent Manresa, Joan Lleonart, va afirmar que «per a qualsevol acció que sigui positiva per a l'esport, i en concret, per al manresà, sempre es podra comptar amb l'entitat»; i Carles Corvo, capità del Manresa FS, afegia que «ho parlava amb el regidor Serracanta, que d'aquí a uns anys recordarem que cinc equips ens vam ajuntar perquè podíem assolir els nostres objectius. És complicat que això coincideixi alhora».



Identificació mútua

Per la seva banda, el capità del Centre d'Esports, Sergi Soler, admetia que «personalment m'ha fet il·lusió conèixer esportistes d'altres especialitats que representen la ciutat de Manresa. Ha estat un acte que ha anat bé per fer pinya i donar constància del bon moment que passem esportivament». Com a amfitrió de la trobada, el capità de l'ICL, Lluís Costa, afirmava que «estic completament d'acord amb aquests actes, tant en una ciutat petita com en una de gran. Ens hem de donar suport els uns als altres i ens hem de sentir identificats amb tots». Des d'ahir, una mica més.