Els millors jugadors catalans seran diumenge a Manresa

Manresa, Ciutat del Beisbol i Softbol Català 2018, acollirà diumenge els partits All Stars de les categories sub-14, sub-16 i sènior (Primera Divisió). Els partits tindran lloc al camp del Beisbol Club Manresa, al Congost. Una de les novetats d'enguany serà un concurs de home run derby per a les tres categories, que tindrà lloc a les 2 del migdia. L'All Star sub-14 està programat per a les 10 del matí ; el sub-16, a les 12 del migdia; i el sènior, a les 4 de la tarda.

El Beisbol Club Manresa tindrà una àmplia representació en aquests partits: Jan Massana i Dayeni Fernández en el sub-14 blue i Gerard Fernández en el sub-14 red; Carles Horrillo en el sub-16 blue i Sergi Palmai Martí Hems en el sub-16 red; i Luis O. Peralta en el sènior blue i Mauro Fernández i Julio Medi na en el sènior red. Ferran Thomen serà l'entrenador del sub-16 blue.