«No hauríem aconseguit les medalles sense l'ajuda del Centre de Tecnificació»

Pau i Neus Santacreu, dos germans manresans de 15 i 13 anys, respectivament, que militen a les files de l'Esport 7 i del Centre de Tecnificació del Bages i el Moianès, són dels judoks més prometedors a escala estatal. Prova d'això és la seva actuació en els campionats d'Espanya, que es van disputar fa quatre setmanes a Talavera de la Reina. Allà, la Neus va quedar campiona infantil en -52 kg, mentre que el Pau va ser segon en cadet -60 kg.

Quan us vau iniciar en el món del judo?

Pau: Els dos vam començar a la mateixa edat, quan teníem quatre anys, i va ser gràcies als nostres pares, que també han estat judokes.

Fa quatre setmanes vau ser medallistes en l'estatal que es va fer a Talavera de la Reina. Hi anàveu amb aquest objectiu?

Neus: Jo sí que anava amb aquest objectiu, però sabia que era molt difícil, ja que era la quarta classificada del rànquing estatal i a semifinals em tocaria enfrontar-me a la gran favorita, l'aragonesa Alba Ramírez.

Pau: Jo també tenia el repte de pujar al podi, però no tenia clar si ho assoliria, ja que en una copa estatal al desembre vaig veure que hi hauria molts rivals de nivell i, per tant, molta igualtat.

Com vau viure la competició?

N: En el meu cas, els pronòstics es van complir i vaig disputar les semifinals contra Ramírez. En els combats previs que havíem fet jo sempre dominava la guàrdia, però llavors m'enganxava amb alguna tècnica i em guanyava. Aquest cop, però, el seu tècnic li va recomanar que canviés l'estil de combat i va intentar controlar el combat, però jo sí que vaig mantenir la meva idea i la vaig poder superar. Tot seguit, a la final em vaig enfrontar a una rival que no coneixia gaire i, tot i que també em va plantar molta cara, va ser una victòria una mica més fàcil que la de semifinals.

P: En els primers combats estava molt nerviós i van ser tant complicats que els vaig haver de tirar endavant en el temps afegit. Quan em vaig plantar a les semifinals em vaig treure una mica de pressió, fet que em va ajudar a superar el rival amb més rapidesa. A la final, em van tornar a venir els nervis. En canvi, el meu oponent va sortir molt més tranquil i concentrat, i així va obtenir el triomf.

Com plantejareu la temporada vinent?

N: L'any que ve passaré a ser cadet de primer any, i per tant hauré de competir amb noies més grans que jo. Vull esperar als primers mesos de la temporada per veure com em va.

P: El curs vinent, el meu repte principal seria intentar guanyar el campionat d'Espanya.

Quina és la vostra rutina d'entrenaments?

N: Ens entrenem cada dia d'entre setmana en sessions de dues hores, aproximadament. Els dilluns fem principalment judo de terra, els dimarts ens centrem en la tècnica, els dimecres fem físic, i els dijous, combat. Tot això ho fem a les instal·lacions d'Esport 7, mentre que els divendres ens desplacem al Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès. Creiem que no hauríem fet medalla sense la seva ajuda, ja que és el centre més destacat de Catalunya i és reconegut a escala estatal.

Com a judokes, teniu estils similars o diferents?

P: Som similars en alguns aspectes: tenim molta força i ens agrada dur el ritme del combat, però hem de millorar en la tècnica. En canvi, ens diferencia que a mi m'agrada més combatre al ter-ra i a la Neus, a peu dret.

Teniu algun referent?

N: No ens agrada cap judoka en concret, però sí que mirem amb atenció els combats internacionals per tal d'aprendre.