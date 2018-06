El tècnic del Melilla tem que «físicament no estiguem bé per aguantar l'exigència»

n El Melilla no va marxar de Catalunya després de derrotar el Prat, dimarts, i ha fet jornades de repòs i d'entrenament suau per afrontar, 72 hores més tard, el primer partit de la final, avui al Nou Congost. És per això, el fet d'afrontar el duel d'avui amb dos partits més a les cames que el seu adversari, que el tècnic del conjunt nord-africà, Alejandro Alcoba, va admetre en la prèvia d'ahir que «em preocupa que físicament no estiguem bé per aguantar l'exigència que ens imposaran, ja que és clar que es tracta d'una eliminatòria totalment diferent a l'anterior» contra el Prat.

Alcoba va assegurar que «no arribarem al cent per cent, però tindrem un bon to físic. En el pla tècnic, en aquest moment de la temporada tampoc no introduirem coses noves, tot i que m'hauria agradat tenir algun dia més per ajustar situacions en què el Manresa és perillós».



Un ICL no tan diferent

Per al duel d'avui, no espera que l'arribada de Diego Ocampo hagi significat que hi hagi gaires canvis en la idea de joc de l'equip. «S'assembla molt al Manresa al qual ens vam enfrontar a la fase regular. Un equip que corre molt de camp a camp, que té tres referents clars, com són Trias i Martín al pal baix i Lundberg a l'exterior». Segons Alcoba, «ells tres estan envoltats de gent de molt talent i qualitat, com Álvaro Muñoz i Lluís Costa. És un equip complet que ens posarà les coses molt difícils». De tota manera, «estic content d'arribar a la final després del camí tan dur que hem tingut per arribar-hi. Em trobo molt satisfet de la feina que hem dut a terme en els play-off». Alcoba també es va mostrar preocupat «per l'ambient que viurem al Congost, d'ACB i amb 5.000 persones en contra»