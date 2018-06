Toni Bou buscarà el triomf número 100 a la prova del Mundial del Japó

Toni Bou, campió i actual líder del Mundial de trial, és al Japó, on aquest cap de setmana es disputa la segona i tercera curses de la màxima competició i on el pierenc pot aconseguir un nou rècord en aquest esport.

El pilot de Repsol Honda Team arriba com a capdavanter del certamen, després de guanyar, tres mesos després de patir una fractura de tres vèrtebres, la cursa inaugural del Mundial, a Camprodon. Toni Bou, amb 16 triomfs, és el pilot que més victòries ha aconseguit a Motegi (escenari de la prova d'aquest cap de setmana), deu més que el japonès Takahisa Fujinami, company seu a Repsol Honda Team. No obstant això, Fujigas, que és com l'anomenen, acumula 26 podis, pels 23 de Bou.

Sens dubte, tots dos pilots arribaran més que motivats a la cursa asiàtica perquè sempre hi han aconseguit molt bons resultats. Per a Fujinami, córrer a casa sempre és un al·licient, però en aquesta ocasió, per a Toni Bou pot significar que aconsegueixi una fita única: convertir-se en el pilot amb més victòries al Campionat del Món. Amb la de Camprodon, el pilot pierenc acumula 98 triomfs en la seva carrera mundialista, a tan sols dos de superar el rècord de 99 que Dougie Lampkin ostenta des del juny del 2006.

Aquesta serà la dinovena ocasió que el Campionat del Món de trial recala a Motegi, l'incomparable parc del motor japonès, que acull de forma ininterrompuda la màxima competició d'aquest esport des de l'any 2000. En l'edició passada, Toni Bou va aconseguir un doblet.