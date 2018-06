Zidane anuncia que plega i deixa en estat de xoc el madridisme

Zinedine Zidane va deixar anar ahir una bomba que ningú no s'esperava. Cinc dies després de guanyar la seva tercera Champions consecutiva, el novè títol en poc més de dos anys a la casa blanca, el francès va donar a conèixer que no seguirà com a màxim responsable de la banqueta madridista. La decisió, comunicada dimecres a la tarda al president, Florentino Pérez, va caure com una gerra d'aigua freda en un madridisme eufòric i, segons les informacions d'ahir a la nit, també ha impactat molt negativament en Cristiano Ronaldo, concentrat amb la selecció portuguesa per preparar el Mundial.

«Vaig prendre la decisió de no seguir l'any que ve en el càrrec d'entrenador. Vaig parlar amb el president per explicar-li una mica què pensava i crec que és el moment per a tots, i primer per a mi. Sé que és un moment una mica estrany, però és un moment important». Zidane va afegir que «l'equip necessita un canvi i un altre discurs després de tres anys. Necessita una altra metodologia de treball, segurament. Estimo molt aquest gran club i li estaré agraït tota la vida, però per a mi i per a tothom, cal canviar».

Zidane va admetre que «van acabar d'una manera espectacular, però hi ha moments complicats on pots preguntar-te si ets la persona més adequada encara i et fan reflexionar. També els jugadors necessiten un canvi». Va continuar dient que «és un desgast natural. En aquest club pot passar de tot i l'important és el dia a dia, i el dia a dia s'ha acabat per a mi».

Per la seva banda, un afectadíssim president del Reial Madrid, Florentino Pérez, que va comparèixer al costat de Zidane, va admetre que quan aquest li va comunicar la decisió només li va quedar «admetre-la i respectar-la, ja que sé com és. Després de conquerir la Copa d'Europa és una decisió totalment inesperada. És un dia trist per a mi, per als jugadors i per a tota la gent d'aquest club, però ell sap que el vaig estimar com a ningú com a jugador i que l'he estimat igual com a entrenador».

Pérez va reconèixer que «no estàs mai preparat per una notícia com aquesta. «Li recordava ahir quan vaig anar-lo a veure per primera vegada per saber si estava preparat per dirigir el Reial Madrid, i em va dir amb rotunditat que sí, que estava convençut que podria triomfar. I ha triomfat».



Sense relleu clar

L'anunci de l'adéu de Zidane tan inesperat ha provocat que a l'entitat blanca encara no s'hagi pogut treballar en la recerca del seu substitut. El més ben posicionat pot ser Mauricio Pochettino, el tècnic del Tottenham, que ja ha sonat durant tota la temporada per si el Madrid decidia prescindir de Zidane, però serà complicat que l'argentí pugui deixar el seu club. Ahir també van sonar, amb molta menys intensitat, noms com els d'Arsène Wenger o Guti.