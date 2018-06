Armand Monleón inicia avui l'intent de reconquerir la Xina

El pilot igualadí Armand Monleón comença avui l'assalt a una nova edició de la seva prova fetitx de l'any. L'anoienc de l'equip Daming Racing s'ha imposat els dos darrers anys al ral·li Taklimakan, una prova de quinze dies que tindrà lloc a la Xina i que ha guanyat en les dues darreres edicions. Avui es fa l'etapa inicial, un pròleg de setze quilòmetres que determinarà les posicions de sortida.

Després de la seva gran victòria de l'edició passada, l'objectiu de Monleón és sumar quilòmetres en competicions exigents com aquesta de cara al seu gran objectiu final: el Dakar, que es farà el gener al Perú.

En total, seran 3.010 quilòmetres, dividits en deu etapes, totes elles molt tècniques i amb moltes dosis de navegació, la qual cosa converteix la prova en l'entrenament perfecte que li permet estrenar la temporada. A més del ral·li Taklimakan, Monleón també ha guanyat el ra·li de la Ruta de la Seda, a la Xina, motiu pel qual és un especialista al país asiàtic.

Abans de la cursa, Monleón va explicar que «arribem preparats per afrontar la prova, amb molta sorra, molt desert i molta navegació. Pel que fa a la preparació, és una prova perfecta per al Dakar, ja que s'assembla molt al perfil del ral·li més dur del món. Davant tenen deu etapes, amb moltes dosis de navegació. L'objectiu resideix en no cometre errades, ja que el desert de Gobi no és gens fàcil, amb la qual cosa és important prendre les decisions correctes en cada moment».