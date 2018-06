El Barça fa valer el factor pista i avança cap a les semifinals

El Barça Lassa va derrotar per 91-71 el MoraBanc Andorra i va accedir a les semifinals de la lliga Endesa, en què es veurà les cares amb el Kirolbet Baskonia. Els homes de Svetislav Pesic van aplicar el corró a la segona meitat, després que el conjunt de Joan Peñar-roya pogués aguantar el ritme en els primers vint minuts, tot i que va marxar als vestidors ja amb vuit punts de diferència (45-37).

El Barça, aquest cop, no es va deixar sorprendre per la sortida encertada del conjunt del principat, que va anotar els primers tirs i va situar un 6-12. De la mà d'una intensa defensa i dels punts de Ribas i Tomic, els locals van utilitzar ahir una rotació més llarga i van aconseguir esgotar el rival. Així, Navarro i Jackson, que no van actuar a Andorra la Vella, ahir van donar descansos i el capità, fins i tot, va anotar dos triples que van desencallar força el partit.

A la segona meitat, un parcial de 24-15 en el tercer període va deixar les coses vistes per a sentència i, en els darrers minuts, l'Andorra es va dedicar a intentar deixar un resultat el més ajustat possible, tot i que no ho va fer.

La clau d'aquesta eliminatòria, que va començar molt bé per als andorrans amb una victòria clara de divuit punts de diferència a la pista catalana al primer partit, va radicar en el segon, disputat dimecres, en què les curtes rotacions de Pesic van donar força a un conjunt que es va recuperar i que va guanyar per un ajustat, però suficient, 81-85. En el partit d'ahir, Tomic i Hanga van ser els màxims anotadors barcelonistes, amb 15 punts, i l'eslovè Jaka Blazic, amb 13, va ser el més destacat d'un MoraBanc que tanca una llarga temporada amb participació europea inclosa.