El CE Manresa vol fer el primer pas

Arriba l'hora de la veritat. Després de 34 partits de lliga, que han situat el Manresa en el segon lloc de la classificació del grup 1 de Primera Catalana, ara toca rematar la feina i aconseguir l'ascens a Tercera Divisió. Una categoria que va perdre el club manresà fa just deu anys. L'equip que dirigeix Dani Andreu es juga la nova categoria en una eliminatòria a doble partit amb el Martinenc, el segon classificat al grup 2.

El Manresa jugarà l'anada d'aquesta promoció al camp del Martinenc, al Guinardó de Barcelona, aquesta tarda a les 6. La tornada serà dissabte que ve a les 7 al Nou Estadi.

Per a l'enfrontament d'avui, el Manresa tindrà la baixa de Sergi Soler, que, tot i que en primera instància li havien diagnosticat el trencament d'un dels lligaments encreuats del genoll dret, altres opinions mèdiques no descarten que amb un tractament conservador es pugui guarir. Agus té molèsties també al genoll però sembla que podrà estar disponible, com també els golejadors Manel Sala i Brian, després de passar per un procés gripal.



Visita complicada

El tècnic Dani Andreu va parlar del Martinenc com un equip «semblant al nostre, tot i que en el seu cas són molt forts a casa, on acostumen a treure bons resultats amb jugadors experimentats. De tota manera, també té els seus defectes, i això és el que intentarem aprofitar. Considero que l'eliminatòria serà molt equilibrada i possiblement amb pocs gols, tenint en compte el perfil del seu entrenador, Miguel López, que treballa molt bé el sistema defensiu».

Tot i que es tracta d'una promoció de dos partits, el plantejament de Dani Andreu és clar: «Per a nosaltres, el partit d'avui és com si fos el darrer de la temporada, com si fos un partit únic; això vol dir que sortirem a guanyar, encara que després ja veurem el que pugui passar. Estadísticament és molt probable un empat, que no seria un mal resultat per a la tornada. Cal tenir en compte que el Martinenc és un dels grans de la categoria i té molt caliu al seu camp, el qual, per cert, és de reduïdes dimensions. El Martinenc és el típic equip que amb poca cosa guanya, no li cal fer un gran partit. Té alguns jugadors que vénen de Tercera Divisó i fitxats fa unes setmanes, com els veterans Javi Sánchez i Ramon Rovira, a més del golejador Roland Garros».

L'entrenador del Manresa,Dani Andreu, que no va voler desvetllar el seu futur fins que passi l'eliminatòria, té clar que, «després del campionat que hem fet, ara és el moment dels jugadors. Estan motivats i estic convençut que veurem el millor Manresa de la temporada».

Per la seva banda, el capità absent, Sergi Soler, admetia que «ho afrontem amb molta il·lusió perquè és històric. Fa molts anys que el Manresa no és a Tercera i és l'objectiu que tenim des de fa molt temps. Hem tingut temps de preparar-ho, perquè fa tres jornades que ens vam classificar, tot i que no coneixíem el rival. Hem dosificat jugadors importants i tothom ha anat participant per arribar amb les piles carregades i que els que tenien molèsties arribin bé. Personalment, ho hauré de viure des de la grada, però l'equip està il·lusionat».