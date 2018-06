El Manresa FS encara el repte històric de la promoció d'ascens a Segona Divisió

Per segona vegada en els seus trenta-nou anys d'història, el Manresa FS afronta una promoció d'ascens a Segona Divisió. Una eliminatòria a doble partit que determinarà si seran els manresans o el saragossà CFS Colo Colo l'equip que la temporada vinent jugarà a Segona Divisió.

La cita és avui, al pavelló del Pujolet, a les set de la tarda, en un partit que arbitrarà el duet de col·legiats valencians format per Pablo Cordeiro i Sergio Griñán. El partit de tornada es jugarà a Saragossa una setmana després. L'equip aragonès és un oponent experimentat, amb potencial suficient per preveure una eliminatòria oberta i igualada

Els saragossans han estat campions del seu grup de Segona B en tres de les quatre darreres temporades. A l'equip hi figuren jugadors amb experiència a Primera Divisió, com el porter Abel Budría, el tanca Marcos Latorre i l'ala Raúl Izquierdo. A més, el Colo Colo ha estat el segon equip més golejador dels sis grups de Segona B, amb 162 gols en trenta partits, just dar-rere dels manresans, que n'han materialitzat 185.

Gerard Floriach, tècnic del Manresa FS, assenyala que «Abel, Marcos i Raúl configuren amb els ales Pasamón i Sampe la columna vertebral de l'equip», sense oblidar-nos «del corpulent pivot Zucho i del prometedor tanca Fran Tabuenca».



Una peculiar defensa zonal

Floriach ha estudiat el joc dels de l'Aragó els darrers dies i confirma que el Colo Colo «construeix el seu joc a partir d'una peculiar defensa zonal que es concentra a tallar les línies de passada de l'oponent des de la seva primera línia defensiva. Pot ser una defensa molt productiva si es fa a tres quarts de camp i es tenen porters que sàpiguen sortir a tallar les pilotes penjades rere la defensa».

Tot i disposar només de quatre sessions preparatòries per contrarrestar aquest inusual sistema defensiu, el mataroní exposa les claus per fer-ho: «Superar la seva primera línia de pressió amb paral·leles curtes i amb l'aparició del pivot traçant una diagonal curta al cantó contrari on es juga la pilota». Floriach anuncia que el Manresa FS «farà lleus ajustaments en el joc ofensiu però sense renunciar al nostre estil». «Aquesta serà una eliminatòria molt igualada i vibrant que es resoldrà pels petits detalls i a Saragossa», i en la qual «el factor tensió serà decisiu. L'equip que la gestioni millor i que més s'assembli a si mateix la guanyarà», conclou. Alhora, reclama «unes grades del Pujolet a vessar». Els manresans tenen tots els jugadors disponibles.

Alfonso Rodríguez, l'experimentat tècnic del CFS Colo Colo, emfatitza que «hem jugat i perdut dues promocions d'ascens els últims anys, però aquesta és la que afrontem amb més il·lusió i millor preparació. Si la superem, l'ascens de l'equip és més factible que mai». Rodríguez considera que el talent dels jugadors del Manresa FS possibilita «que puguin gua-nyar un partit sense jugar gaire bé, gràcies a les accions d'estratègia o la qualitat de Corvo, Oussama i Fouad». Per a l'expreparador del Mann Filter Saragossa de la Primera Divisió femenina, durant tres temporades «l'efectivitat» serà una de les claus de la promoció, així com el fet que els seus actuals deixebles «se sentin segurs en els duels individuals en defensa, sigui quin sigui el jugador que tinguem al davant. Això farà que el nostre joc i les nostres possibilitats creixin». «El Colo Colo és el màxim golejador del grup 2 des de fa anys. Enguany, a més, hem sigut el segon equip menys golejat», sentencia.