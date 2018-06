El moianès Marc Pedrals va participar al català de vídeo subaquàtic

El moianès Marc Pedrals va ser un dels participants en el Campionat de Catalunya de vídeo subaquàtic que va organitzar la federació catalana FECDAS a Roses amb el centre de busseig de la ciutat Cala Montjoi. Pedrals hi va prendre part amb el seu habitual company d'equip, que també li fa d'assistent i model, Pep Fillat. Tots dos pertanyen al club The Busseing Pallars.

En fotografia també hi va participar un altre moianès, Xavi Lindo, com a assistent i model del fotògraf Rafa Cosme. Un altre competidor de les nostres comarques va ser Jordi Riba, de Sant Feliu Sasserra, també de The Busseing Pallars, amb Chari González com a model.

Els resultats de la competició se sabran el proper 16 de juny, en un acte que tindrà lloc al Museu Marítim de Barcelona, on es farà una projecció dels treballs presentats i que, durant aquestes setmanes, estan sent avaluats pel jurat de la competició.