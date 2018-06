Navarcles és avui i demà la seu de la fase final del català sub-21 nivell A-2

arxiu particular

Imatge de l´equip del CEB Navarcles que participarà a la final a quatre de la localitat bagenca arxiu particular

Navarcles serà, aquest cap de setmana, la seu d'una de les fases finals dels campionats de Catalunya de bàsquet que es disputen arreu del territori. Concretament, la del campionat masculí sub-21 nivell A-2, en què prenen part dos equips de casa nostra: el CEB Navarcles i el CB Vilatorrada, juntament amb el CB Nou BArris i el Bon Pastor de Barcelona. Una final a quatre en què hi ha en joc l'accés al campionat i l'ascens de categoria per al proper curs.

Els dos equips bagencs classificas, el CEB Navarcles i el CB Vilatorrada, han participat a la mateixa lliga, però han acabat classificats per diferents vies per aquesta final a quatre, en la qual hi podria haver una final inèdita.

Les semifinals, començaran aquest matí amb un duel entre els anfitrions, el CEB Navarcles, i el Bon Pastor (10.15 h). Tot seguit es jugara la segona semifinal, entre el CB Vilatorrada i el CB Nou Bar-ris (12 h). El partit per al tercer i el quart lloc es jugarà demà, a les 17 h, i la final es disputarà, també demà, a partir de les 19 h.

La policia local de Navarcles ha preparat un dispositiu especial per no col·lapsar els carrers de la localitat, ja que s'espera que el pavelló ompli les seves 500 localitats amb aficionats vinguts de Barcelona i Sant Joan de Vilatorrada.