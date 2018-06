Una ratxa de dotze partits sense perdre que es va trencar diumenge a Viladecans

El Martinenc, de vermell, en el partit que va perdre per 3-1 a Igualada

El Martinenc, rival avui del Manresa a la promoció d'ascens, va perdre la condició de líder i, per tant, la plaça d'ascens directe a Tercera Divisió, diumenge, en la darrera jornada de lliga, en caure per 3 a 0 al camp del Viladecans de forma inesperada. Els de Miguel López acumulaven una ratxa de dotze jornades sense perdre (9 victòries i 3 empats) abans d'aquest partit.

«No, no m'ho esperava», asse-nyala López, tècnic dels barcelonins. «Díiem una trajectòria excel·lent. Només havíem encaixat tres gols en setze partits i a Viladecans, de sobte, l'equip es va submergir en una situació de por escènica en el matx més important de la temporada fins aleshores». El San Cristóbal egarenc va aprofitar el mal resultat dels barcelonins per aconseguir el títol al grup 2 de Primera Catalana.

L'equip que entrena Miguel López, exjugador del Manresa la temporada 1991-92 –«vaig ser el central que es va fitxar per suplir la retirada de capi Martínez», rememora–, ha sumat 69 punts (66 el Manresa) i ha estat el conjunt menys golejat del seu grup, amb 27 gols en contra (els blanc-i-vermells n'han encaixat 26). Els del Guinardó, autors de 59 gols a la lliga (per 57 dels manresans), s'han mantingut tota la temporada en les posicions més altes de la classificació i només el més de gener van patir una crisi, en sumar quatre partits seguits sense guanyar.

A la plantilla del Martinenc hi ha dos jugadors amb passat blanc-i-vermell, el bagenc Miki Póveda (també va jugar a l'Avià) i José Luis Espinoza Lucho. El màxim golejador de l'equip és Roland Garros amb 19 dianes, el millor realitzador del grup 2, amb Adrián Fernández (CF Balaguer).

El repte principal de Miguel López, aquesta setmana, ha estat recuperar anímicament el seu equip de l'ensopegada a Viladecans. «Dimarts va començar la feina de positivitzar la situació». I és que, tal com emfatitza, «el futbol ens dóna una segona oportunitat i l'hem d'aprofitar». «Per les experiències viscudes com a entrenador, prefereixo jugar el primer partit a casa», afirma, abans de revelar que «hem estudiat el joc del Manresa i coneixem les claus per vèncer», tot i que «avui només es juga la primera part d'un partit de 180 minuts», conclou López.