La selecció sub-16 de Pau Culell cau eliminada pels amfitrions a semifinals

La selecció catalana sub-16 de futbol, amb el jugador del Gimnàstic de Manresa Pau Culell a la plantilla, va caure ahir eliminada en les semifinals del Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques que es disputa a Paterna. Va ser precisament l'equip amfitrió, el País Valencià, qui va exercir de botxí dels catalans, en derrotar-los per 2-1. Culell no va disputar cap minut de l'enfrontament. Els valencians disputaran la final contra Andalusia, que va derrotar Madrid per 3-1 en la segona semifinal.

El partit dels catalans no va començar gaire bé, ja que, al minut 10, Nicolás Serrano va avançar els locals. El principi de la segona part també va ser dolent i, al minut 4, Roberto Pérez va ampliar la diferència amb un xut creuat al pal llarg del porter Arnau Rafús. Deu minuts abans del final, Gabriel Fernández va reduir la distància però ja no va poder empatar.