Oussama Chouati venç per tercer cop en els 10 km de la Manresa Street Night

El Club de Fitness Cube, amb el suport de l´Ajuntament de la capital bagenca, va portar a terme ahir la tercera edició de la Manresa Street Night. Van ser, al capdavall, un total de 284 atletes (64 més que en la segona edició de la prova) els que hi van prendre part, que van córrer per alguns carrers del barri antic i el centre històric de la ciutat, amb la sortida a les nou del vespre des de Crist Rei i l´arribada uns minuts més tard a la plaça de l´Ajuntament de la capital del Bages.

En la línia d´arribada es va viure un bon ambient durant tota la vetllada, especialment quan arribaven els atletes participants, alguns dels quals eren esperats per grups d´amics i familiars. Un cop havien completat la prova, els corredors van tenir l´oportunitat de beure aigua i menjar alguna peça de fruita que havia deixat preparada l´organització. També hi havia exposats diversos productes de Ringana Sport, així com un espai de David León Fisioteràpia. A més, un grup d´animadores del Cube van amenitzar l´espera dels espectadors amb coreografies.

Hi havia dues distàncies, una de cinc quilòmetres i una de deu. En la llarga es va imposar, en categoria masculina, Oussama Chouati (Avinent CA Manresa), que ja va ser el millor en les dues primeres edicions de la prova i ahir va aconseguir el triplet. Chouati va creuar la meta amb un temps de 34´46´´ i va superar per 23 segons el segon classificat, Ahmed El Mansouri. Va completar el podi Manel Deli, també de l´Avinent, que va aturar el cronòmetre en 36´32´´.

En la categoria femenina, la més ràpida va ser Judit Lleonart, del Club Atlètic Manresa, que va completar el recorregut amb un registre de 47´08´´. La segona va ser Elisabet Franco, del Nat´s, que va fer un temps de 48´59´´, i tercera va finalitzar Pepi Garcia, dels Amics de la Cursa d´Artés, que va tardar un total de 50´14´´.

Pel que fa a la prova curta, la dels cinc quilòmetres, el vencedor va ser Marc Trasserra, que va agafar el relleu de Jan Bayona, guanyador els dos anys anteriors. Trasserra va creuar la meta en 15´13´´, 2 minuts i 36 segons abans que el segon, Aleix Sellarès, que pertany al Triatló Sallent. Tercer va ser Josep Segura, que va aturar el cronòmetre en 18´27´´. En dones, el triomf va ser per a Roser Pérez, que ja havia guanyat en l´edició passada. Pérez va aturar el cronòmetre en 22´59´´. Segona va arribar Jèssica Codina, dels Joves Atletes de Berga i Duo, que va fer un temps de 23´02´´, mentre que Carme Villacrosa va completar el podi amb un registre de 23´39´´.