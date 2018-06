«Veníem amb la intenció de vèncer, però l'empat és un bon resultat»

?Dani Andreu, tècnic del Manresa, va assenyalar al final del partit que «veníem amb la intenció de guanyar, però, vist el desenvolupament del partit, l'empat és un bon resultat». El rubinenc va reconèixer que, durant la primera meitat, el seu equip havia «estat imprecís. Estàvem atabalats i quan teníem la pilota als peus semblava que ens pesava la responsabilitat del partit». Aquest fet, però, «ha canviat a l'inici del segon període, amb els canvis ofensius que hem fet i amb l'actitud més conservadora del Martinenc, que ha optat per mantenir un marcador que li era favorable i jugar al contraatac». Per a Andreu, «el resultat és just. Al segon període, les ocasions han estat nostres i tant podíem haver marcat al minut 60 com als darrers segons, tal com ha succeït». Miguel López, entrenador dels barcelonins, coincidia en moltes de les apreciacions d'Andreu i valorava «la reacció del meu equip després de l'ensopegada a Viladecans. El gol encaixat als dar-rers instants no varia el fet que l'eliminatòria, tal com prevèiem, es resoldrà al Congost».