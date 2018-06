Armand Monleón és segon en l'arrencada del ral·li Taklimakan

Després d'aconseguir el lideratge en la pròleg de dissabte, l'igualadí Armand Monleón va finalitzar ahir segon en la primera etapa en línia del ral·li Taklimakan, que durarà fins al dia 14 a la Zina. Monleón va quedar darrere del seu company d'equip a l'escuderia Daming Racing, el xinès Zhaker Yakefu, que va completar la jornada en 5 minuts i 35 segons d'avançament respecte del pilot anoienc.

L'etapa, per a Monleón, va ser una «presa de contacte molt positiva, molt ràpida, ideal per començar a agafar ritme amb la moto de ral·li després del Dakar. Un cop passat la càrrega de combustible, ens hem ficat en una zona molt complicada, amb sorra i un parell de punts de pas complicats de trobar. He rodat al costat de Yakefu, el meu company d'equip, fins al final de l'especial».

Avui, segona etapa amb inici i final a la localitat de Shanshan, una jornada amb 390,74 quilòmetres, 297 de cronometrats.